Москва, 20 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Из-за плохой демографической ситуации на Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью, считает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский. Его слова цитирует портал «Главред».

На Украине

По оценке эксперта, проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы.

«В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта», — заявил Павел Вернивский.

По его мнению, страну также ждет уменьшение притока инвестиций из-за возможного коллапса на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что пандемия коронавируса усиливает сокращение населения украинского государства, которое теряет за полгода население целого города, отмечал украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук.

По его словам, Украина стала чем-то вроде черной дыры континента — в большинстве случаев ее рассматривают как глубоко периферийную страну, которая поставляет на мировой рынок трудовых мигрантов, карпатский лес, контрабандные сигареты и нелегально добытый янтарь.

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Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак, говоря о демографической проблеме на Украине, заметил, что Украина теряет свои лучшие кадры.

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По оценке первого заместителя председателя «Боевого братства», депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, сегодня число заболевших коронавивирусом растёт, врачей и больничных коек не хватает, с выплатами врачам проблемы, медицинской инфраструктуры, по признанию самого Зеленского, нет.

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То, что население Украины составляет, по разным оценкам, от 34 до 37 млн человек, а уровень рождаемости за последние десять лет упал на 40%, отмечал известный украинский экономист Алексей Кущ.

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