Париж, 20 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В первую очередь Франция ожидает от радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекращения торговли наркотиками и оружием. Об этом 19 августа заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время обсуждения с президентом России Владимиром Путиным по телефону ситуации в Афганистане, передает ИА «Красная Весна«

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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Как уточняет пресс-служба французского лидера, беседа глав двух государств продолжалась в течение более полутора часов.

«Президенты провели обмен мнениями по ситуации в Афганистане и продолжающейся эвакуации, а также по нашим приоритетным ожиданиям от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): борьба с торговлей наркотиками и оружием, прекращение связей с международными террористическими движениями, соблюдение прав женщин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт рассказал, что около входов в международный аэропорт Кабула собралась толпа, сравнимая по количеству людей с толпой на стадионе.