Стокгольм, 20 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Правительство Швеции в настоящее время активно пытается помочь работникам посольства страны в Кабуле из числа местных афганцев покинуть Афганистан. Эвакуация персонала должна начаться как можно скорее. Об этом 19 августа в ходе общения с журналистами заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Government.se Петер Хультквист

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По его словам, в течение последних трех недель правительство Швеции вело диалог с Вооруженными Силами страны, и военным предоставили список из 300 имен, над которым сейчас работает министерство иностранных дел. Однако Хультквист не захотел вдаваться в подробности, сколько людей может быть эвакуировано из Афганистана в конечном итоге.

«Это должно произойти как можно скорее. Американцы контролируют аэропорт в Кабуле, и предположения, когда можно прийти и эвакуировать персонал, должны быть рассмотрены на основе этого факта», — заявил Хультквист.