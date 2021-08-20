Стокгольм, 20 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Швеция не останется в стороне и не бросит местных афганцев, которые работали в посольстве страны в Кабуле. 41 человека и членов их семей эвакуируют из Афганистана в ближайшее время. Об этом 19 августа в интервью радиостанции SVT заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

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«Мы уже эвакуировали несколько шведов, и я надеюсь, что мы сможем эвакуировать еще больше человек», — отметила Линде.

«Сейчас фактором неопределенности является доставки этих людей в аэропорт», — заявил в интервью государственному новостному агентству TT генеральный директор Миграционного агентства Швеции Микаэль Риббенвик.

Сообщается, что со своей стороны Миграционное агентство Швеции подготовило все документы и готово разместить семьи афганцев как в Швеции, так и в еще одной стране.