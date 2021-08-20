Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Мандат миссии ООН в Афганистане может быть изменен, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш 19 августа в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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По его словам, все будет засвистеть от ситуации в стране после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что если в Афганистане удастся добиться формирования легитимного правительства, то ООН может продлить мандат на благоприятных условиях.

Кроме того, как отметил Гутерреш, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны препятствовать эвакуацию из Кабула и обязаны не допустить расцвета террористических группировок в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа телеканал BBC со ссылкой на документы ООН передал информацию о том, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилило преследование союзников НАТО и США в Афганистане.

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