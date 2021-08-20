Скопье, 20 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 19 августа сообщили, что уже на выходных в страну должна прибыть первая группа беженцев из Афганистана. Тем не менее, для их приема почти ничего не готово.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, беженцев разместят в гостиницах в нескольких городах, переговоры с которыми ведут международные организации, в которых работали беженцы.

Статус беженцев будет регулироваться законом об иностранцах, поскольку они будут находиться в стране более трех месяцев месяцев. Ожидается, что затем им будет предоставлена американская виза. После прибытия в Северную Македонию беженцы пройдут вакцинацию от коронавируса и пройдут медицинский осмотр.