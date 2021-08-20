Бегство США из Афганистана не одобрили больше половины американцев
Вашингтон, 20 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Больше половины избирателей в США осуждают то, как власти страны осуществляли вывод американских сил из Афганистана. Об этом 19 августа написала газета The Hill со ссылкой на результаты проведённого опроса.
Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»
32% респондентов сообщили, что решительно не одобряют, ещё 21% — скорее не одобряют действия властей США, связанные с выводом войск. 47% участников опроса сообщили о своей поддержке действиям администрации.
Кроме того, 64% опрошенных сообщили, что одобряют сам факт вывода войск.
«Эти цифры ставят вопрос о компетентности администрации, особенно с учетом того, что внешняя политика воспринимается как сильная сторона этой команды», — сказал руководитель Исследовательской службы Харриса Дритан Нешо по итогам опроса.
Напомним, решение о выводе войск из Афганистана в США принимали в 2020 году. План бывшего президента Дональда Трампа предусматривал сокращение численности военного контингента до 2500 человек уже к январю 2021 года. Американцы оставили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часть техники и не обеспечили достаточный уровень безопасности для афганских вооружённых сил. В августе, после краха Кабула, президент США Джо Байден признал, что в его администрации не ожидали такого быстрого захвата Афганистана террористами.