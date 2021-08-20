Пекин, 20 августа, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Китай может сыграть ключевую роль в восстановлении Афганистана, заявил 19 августа пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин в интервью телеканалу CGTN.

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«Китай — большая страна с огромной экономикой и мощностями. Я думаю, что они могут сыграть очень большую роль в восстановлении, реабилитации и реконструкции Афганистана», — сказал он.

В июле 2021 года министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с делегацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразил надежду на то, что Афганистан сможет принять умеренную исламистскую политику.

В Пекине рассчитывают также, что территория, контролируемая террористами в Афганистане, не будет использоваться для укрытия китайских сепаратистских сил.

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