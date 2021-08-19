Рим, 19 августа, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 19 августа, инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передают итальянские СМИ.

European Parliament Марио Драги

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Согласно этим сообщениям, Драги и Путин обсудили, «как не допустить гуманитарной катастрофы» в Афганистане.

Как сообщалось ранее. 26−27 августа глава МИД России Сергей Лавров посетит Италию, где встретится с Драги и главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.