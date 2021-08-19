Рим, 19 августа, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Новые фактические власти Афганистана нужно судить по их делам, а не по словам, заявил в четверг, 19 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

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Напомним, ранее с аналогичным тезисом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Запад должен сформулировать свою позицию по данному вопросу и четко ее отстаивать, поставив во главу угла права и свободы, отметил Ди Майо.