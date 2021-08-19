Рим, 19 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Италия как председатель «Большой двадцатки» предлагает провести внеочередной саммит лидеров стран G-20 и обсудить ситуацию в Афганистане, заявил в четверг, 19 августа, глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

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Особенно важно привлечь к обсуждению такие страны, как Россия, Турция и Китай, отметил министр.

Одновременно ситуацию в Афганистане планируется обсудить и в формате «большой семерки», добавил Ди Майо.