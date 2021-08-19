Вашингтон, 19 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около 7 тыс. человек. Об этом 19 августа на брифинге сообщил генерал-майор Хэнк Тейлор.

Самолеты Boeing ВВС США

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Общее число вывезенных из Афганистана приближается к 12 тыс.

В настоящее время численность американских военных в Кабуле составляет 5 200 человек.

Тейлор не предоставил точные данные о количестве эвакуированных, но сказал, что среди вывезенных находятся американские граждане, сотрудники посольства США и афганцы.

Напомним, что за последние 24 часа 13 военных самолетов С-17 США прибыли в Кабул с «дополнительными войсками и оборудованием». При этом 12 военных самолетов С-17 покинули столицу Афганистана.