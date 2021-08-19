Вашингтон, 19 августа, 2021, 19:23 — ИА Регнум. На данный момент «не принято никакого решения об изменении» крайнего срока вывода всех американских войск из Афганистана, назначенного на 31 августа. Об этом заявил 19 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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«Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное в рамках этого срока, чтобы вывести как можно больше людей», — сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.

На вопрос корреспондента CNN Барбары Старр об общении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Кирби ответил, что это «фундаментальный факт реальности, в которой мы находимся. Общение и определенная степень согласия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу того, чего мы пытаемся достичь, должны продолжаться».

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США сообщило, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может взять под свой контроль столицу Афганистана Кабул за 90 дней.