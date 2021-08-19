Сербия, 19 августа, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Сербия не будет принимать беженцев из Афганистана, и граждане страны не должны бояться новой волны мигрантов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 19 августа, отвечая на просьбу журналистов оценить вероятность начала нового миграционного кризиса.

Predsednik.rs Александр Вучич

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«Сербия не будет парковкой для тех, кто приезжает со стороны», — процитировало агентство «Танюг» слова сербского лидера.

Тем не менее, подчеркнул Вучич, не надо делать проблему из того, что беженцев, наоборот, нужно проявить человеческое сострадание к людям, которые приезжают из Афганистана.

«Какую проблему может создать сто или двести человек? Картина, когда люди выпадают из самолетов — это поражение современного мира, ужасающее. Как вы скажете ребёнку того человека, который в отчаянии зацепился за крыло самолета, что вы не хотите видеть его у себя?», — задался вопросом Вучич.

Напомним, что ранее власти сепаратистского Косово заявили о том, что готовы принять беженцев из Афганистана, пока они ждут визы для отъезда в США.