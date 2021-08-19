Двухпартийная группа сенаторов просит Байдена ускорить эвакуацию афганцев
Вашингтон, 19 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Двухпартийная группа из 53 сенаторов призвала президента США Джо Байдена быстрее эвакуировать афганских союзников, подавших на получение специальной иммиграционной визы (SIV), сообщают 19 августа местные СМИ.
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«Быстрый рост Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и захват Кабула не должны заставить нас нарушить обещание, данное афганцам, которые помогали нам работать в течение последних двадцати лет и рассчитывают на нашу помощь», — пишут законодатели во главе с сенатором-демократом Джинн Шахин и сенатором-республиканцем Джони Эрнстом в письме, полученном CNN в четверг, 19 августа.
«Бездействие Америки приведет к тому, что они станут беженцами или главными мишенями для возмездия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написали они.
Ранее администрация Джо Байдена подверглась осуждению со стороны законодателей и правозащитников из-за того, что слишком медленно эвакуирует афганцев и их семьи.
Напомним, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливает охоту на союзников НАТО и США. Об этом сообщило 19 августа BBC со ссылкой на документы ООН.