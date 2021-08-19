* Талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Вряд ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят стать типичным по меркам международного сообщества правительством, заявил 19 августа американский президент Джо Байден в интервью ABC.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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По словам американского лидера, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас, после захвата власти в Афганистане, переживают кризис: они ещё не решили, «хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества».

Байден «Я не уверен, что они хотят этого».

По словам американского президента, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не изменились в вышеозначенном смысле: они «остаются верны собственным убеждениям», хотя понимают в то же время, что нужна экономика, нужно кормить людей.