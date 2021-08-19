* запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что он не верит в то, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое ранее захватило власть в Афганистане, изменилось. Он рассказал об этом 19 августа в интервью телекомпании ABС.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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Американский президент ответил отрицательно на вопрос ведущего о том, изменилось ли названное движение в его понимании.

«Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за (сомнений в том), хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого», — добавил он.

При этом Байден согласился с со словами ведущего о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в первую очередь сохранят верность своим убеждениям, однако добавил, что «они также беспокоятся о том, есть ли у них еда» и «есть ли у них средства для функционирования экономики».

«Их беспокоит, могут ли они сплотить общество, за которое, по их словам, они так переживают», — указал президент США, уточнив, что у его нет никаких иллюзий на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что власти Китая одобряют объявленную движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стратегию развития Афганистана.