Москва, 19 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Запад заинтересован в том, чтобы радикальные группировки из Афганистана действовали против России. Об этом 19 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По его словам, страны Запада и в первую очередь США заинтересованы в том, чтобы Россия не могла усилиться. Чтобы реализовать это они могут попытаться создать очаги нестабильности как у границ РФ, так и внутри самой страны.

«При возможности они постараются канализировать активность исламистских группировок из Афганистана на постсоветское пространство», — сказал Коротченко.