Москва, 19 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Яблоко — полезный фрукт, содержащий витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту и микроэлементы. Однако яблоки полезны не всем и могут нанести вред здоровью человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Яблоки

Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки и, если есть много яблок, то могут обостриться колит, язва, гастрит и начаться воспалительные процессы в желчном пузыре. Также не следует есть много сладких яблок людям с повышенным уровнем сахара в крови.

Тем людям, у которых нет противопоказаний, нужно знать, что большая часть полезных веществ находится в кожуре яблок, поэтому их полезно есть целиком. Летние сорта яблок хранятся 2−4 недели, осенние и зимние — от семи месяцев до года при температура от 0 °C.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Россельхознадзор вводил временные ограничения на поставки яблок из Брестской области Белоруссии.

Читайте подробнее: Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Белоруссии