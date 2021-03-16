Москва, , 15:27 — REGNUM Россельхознадзор с 17 марта вводит временные ограничения на поставки яблок из Брестской области Белоруссии, сообщается 16 марта на сайте ведомства.

Отмечается, что 9 марта было выявлено очередное транспортное средство, перевозившее польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области.

«В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых в Брестскую область Белоруссии и (или) произведённых в ней», — говорится в сообщении.

Данные ограничения будут действовать до предоставления информации о мерах, принимаемых властями республики для предотвращения повторения подобных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения Москвой продовольственного эмбарго в отношении стран, применивших санкции против России, белорусской стороной регулярно осуществляются попытки реэкспорта запрещённой продукции на российский рынок. С использованием условий Таможенного союза в Россию ввозятся польские яблоки, бельгийские груши, атлантические креветки, норвежская рыба и прочая подсанкционная продукция.