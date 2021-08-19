* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. С призывом к людям, у которых нет паспортов и виз, срочно покинуть территорию международного аэропорта Кабула обратились боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 августа сообщает агентство «Синьхуа».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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"Человек, который утверждает, что отвечает за безопасность аэропорта, сказал нам, что все люди, у которых нет законных документов, должны как можно скорее покинуть выход на посадку», — приводит агентство слова свидетеля происходящего, который из-за этого был вынужден покинуть воздушную гавань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в районе международного аэропорта Кабула с момента захвата столицы Афганистана радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в общей сложности 12 человек.