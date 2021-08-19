Стокгольм, 19 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. 19 августа министр юстиции Швеции Морган Йоханссон в ходе пресс-конференции проинформирует общественность о том, как Швеция намерена защищать переводчиков, с которыми шведские военные работали в Афганистане. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

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Отметим, что в настоящее время на правительство Швеции оказывается давление со стороны оппозиционных партий, поскольку в стране сейчас никто не знает, что официальный Стокгольм будет делать с теми афганцами, которые помогали шведам в Афганистане и жизням которых сейчас угрожают террористы из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Главными критиками правительства являются «Умеренные». В партии подчеркнули, что за последние дни правительство Швеции ушло в глухую оборону по данному вопросу и практически не предоставляет никакой информации.