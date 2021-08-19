Кабул, 19 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Число граждан Швеции, которые в настоящий момент не могут покинуть Афганистан, растет. 19 августа газета Dagens Nyheter со ссылкой на обновленные данные, полученные из министерства иностранных дел Швеции, написала, что сейчас порядка 300 человек не могут вернуться на родину.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок в Афганистан с 2006 года. По данным ведомства, возможность помочь шведам на месте «очень ограничена».

Журналисты Dagens Nyheter поговорили с одним из граждан Швеции, который поехал туда, несмотря на все риски.

«Я просто стараюсь остаться в живых. Не надо паниковать, надо сохранять спокойствие и мыслить рационально», — поделился 26-летний мужчина из западной Швеции на условиях анонимности.