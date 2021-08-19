Стокгольм, 19 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Швеции до сих пор никто не знает, когда и кто сможет получить третью дозу вакцины от COVID-19 в стране. Несколько регионов уже готовы начать ревакцинацию, но все еще ждут информации из Стокгольма от Агентства общественного здравоохранения. Об этом 18 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Другие страны уже пошли дальше и прямо сейчас предлагают привиться третьей дозой. Мы хотим, что в Швеции работали на долгосрочную перспективу и план все же был представлен», — заявила в интервью SVT представитель администрации Стокгольма Анна Старбринк.

Напомним, что в июле Израиль стал первой страной в мире, где началась ревакцинация третьим компонентом вакцины, а в Соединенных Штатах третья доза планируется вводиться гражданам с середины сентября.

3 августа в Агентстве общественного здравоохранения Швеции объявили о том, что ревакцинация начнется уже этой осенью. Однако дополнительной информации до сих не поступало.