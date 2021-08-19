Стокгольм, 19 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Сотрудники шведского телеканала SVT Самир Абу Эйд и Салим Альсаббаг до последнего находились в центре Кабула до момента захвата талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) власти в столице. Однако вечером 18 августа им пришлось спешно покинуть Афганистан, передает новостная служба SVT Nyheter.

Бронежилет press

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"Когда мы приехали в воскресенье утром (15 августа — прим. ИА REGNUM), мы знали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружили Кабул и могут войти в город. Все думали, что это займет какое-то время, но когда мы вышли в город, чтобы снять репортаж, раздались выстрелы. Люди запаниковали, и до нас дошла информация о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил Кабул», — рассказал в эфире SVT Самир Абу Эйд.

Вскоре после захвата города журналисты спешно направились в международный аэропорт Кабула.

«Нас самих чуть не избили. Было противно смотреть, как бьют простых афганцев, которые хотели попасть в аэропорт. Но поскольку у нас были шведские паспорта, нам удалось попасть в аэропорт», — продолжил журналист.

Отмечается, что они были эвакуированы в Дубай на самолете британских ВВС.