Вашингтон, 19 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он всегда считал афганского лидера Ашрафа Гани«мошенником», который сбежит из страны до того момента, как Афганистан покинет последний американский солдат. Он рассказал об этом 19 августа в интервью телеканалу Newsmax TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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«Он был мошенником, а теперь, я полагаю, уехал с кучей денег. Я говорил, что он не лидер, что он сбежит раньше, чем последние (американские — ред.) солдаты, и именно так оно и вышло», — сказал бывший американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа бывший президент Афганистана Ашраф Гани рассказал, что его заставили сбежать из страны, а сам он согласился на это, якобы из желания избежать кровопролития.