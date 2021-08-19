Стокгольм, 19 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Кризис в Афганистане может привести к увеличению потока беженцев в ЕС и в Швецию, в частности. Однако европейские власти не считают, что ситуация с кризисом, аналогичным 2015 году, может повториться снова. Об этом вечером 18 августа в студии телеканала SVT в Стокгольме заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ЕС

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«Мы не увидим миграционного кризиса 2015 года … Полагаю мы усвоили тот урок, и теперь мы лучше подготовлены», — пообещала чиновник.

Говоря о дальнейшем поведении талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, Йоханссон заявила следующее:

«Ситуация очень тревожная, и мы знаем, на что способны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы не можем ждать, пока люди уже уедут и, возможно, уже к тому времени будут на внешней границе ЕС. Теперь вопрос стоит в оказании помощи афганцам, остающимся в Афганистане, и увеличении гуманитарной помощи».