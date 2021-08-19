Стокгольм, 19 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. 19 августа в студии телеканала SVT в Стокгольме ситуацию с беженцами из Афганистана, спасающихся от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прокомментировали представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев Оса Виделл и глава Миграционной службы Швеции (аналог российского ФМС) Микаэль Риббенвик, который охарактеризовал ситуацию в стране как «мрачную».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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"В этом году более полумиллиона человек были вынуждены бежать, а несколько сотен тысяч бежали в течение всего пары месяцев. 80% из них — женщины и дети. Им не хватает всего: еды, воды, лекарств и жилья», — рассказала Виделл.

В свою очередь Риббенвик считает, что ситуация в Афганистане выглядит мрачной, и осуждает попытку талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) провести «кампанию по очарованию» мировой общественности, в ходе которой они обещают амнистию своим врагам и что права женщин будут соблюдаться.

«Надо с осторожность верить во все это, но мы не верим этому ни капли», — заявил Риббенвик.