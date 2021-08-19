Тбилиси, 19 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Тбилиси не прибывали беженцы из Афганистана и вопрос их размещения в Грузии не рассматривается. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

Mfa.gov.ge МИД Грузии

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Он прокомментировал прибытие в Тбилиси из Кабула шестерых грузинских граждан, которых 18 августа доставил венгерский борт. Чиновник опроверг сообщения о прибытии беженцев и рассказал, что в Грузию также прибыли иностранцы, но они уже улетели в свои страны.

«Борт не привёз ни одного человека в качестве беженца. Этим рейсом доставили и других люди, которые уже вылетели другими самолетами в свои страны, все они европейцы», — заявил Хвтисиашвили.

Он также сообщил, что в Кабуле остались ещё 16 граждан Грузии, которых нужно эвакуировать. Работа по поиску возможностей вернуть их на родину продолжается.

Стоит отметить, ранее в МИД Грузии сообщили о 23 грузинских граждан, которые хотят покинуть Афганистан в связи со сменой власти в стране. Один из них впоследствии заявил, что его вывезет организация в которой он работает.