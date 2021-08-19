Канберра, 19 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции перед журналистами 19 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что из столицы Афганистана усилиями австралийских специалистов были эвакуированы 76 человек. Их перевезли из Кабула рейсом на военную базу в Аль-Минхаде в Дубае. Об этом сообщил телеканал Nine news.

Флаг Австралии

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Среди пассажиров были как граждане Австралии, так и местные афганцы, у которых была австралийская виза. Первый рейс из Дубая, который доставит их в Австралию, запланирован на сегодня, 19 августа.

«Он еще не вылетел, но мы ожидаем, что он вылетит в течение следующих нескольких часов, и отправится он прямиком в Австралию», — заявил Моррисон, добавив, что часть пассажиров обратилась за медпомощью по прилете в Дубай.

Австралийская операция по эвакуации людей из Кабула продолжится. В Кабул дополнительно будут отправлены еще 40 австралийских военнослужащих.