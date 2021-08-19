Канберра, 19 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. 19 августа в эфире радиостанции ABC бывший премьер-министр Австралии. занимавший эту должность с 11 марта 1996 год по 3 декабря 2007 год, Джон Ховард заявил, что интервенция Австралии в Афганистан была оправданной, поскольку международные усилия по борьбе с терроризмом принесли свои плоды. Об этом в тот же день сообщил телеканал Nine News.

Австралийский солдат

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Сам Ховард, который послал войска на Ближний Восток для поддержки военной кампании США, заявил, что в 2001 году существовало «непреодолимое убеждение», что интервенция Запада в Афганистан после терактов 11 сентября была правильным политическим курсом.

«Нет никаких свидетельств того, что хоть один крупный террористический акт был организован на территории Афганистана [с момента вторжения]», — отметил Ховард.

«Несомненно, некоторые представители «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все еще находятся в Афганистане. И «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) … который иногда совершенно неотличим от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является очень мощной силой», — добавил политик.