Сеул, 19 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 18 августа телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудил вопросы сотрудничества и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, представители двух стран отметили, что ситуация в Афганистане изменилась быстрее, чем ожидало мировое сообщество, а также согласились с тем, что мир и стабильность в стране должны быть достигнуты в кратчайшие сроки.

Кроме того, министры иностранных дел Южной Кореи и Турции договорились активизировать обмены на высоком уровне, а также развивать взаимовыгодные экономические и торговые отношения.

Напомним, что ранее в тот же день Чон Ый Ён провёл телефонные переговоры со вторым министром иностранных дел Брунея, специальным посланником председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме Эриваном бен Юсофом.

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