Москва, 19 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Причин для ввода российских войск в Афганистан нет, 18 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ (СБ) Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

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Об этом он сообщил в интервью газете «Известия». По словам Патрушева, Россия намерена сконцентрироваться на политико-дипломатических усилиях для диалога с силами в этой республике, которые исходят из интересов афганского народа и благополучия страны.

Секретарь Совбеза отметил, что для подобных шагов создан «успешно функционирующий» московский формат консультаций по Афганистану. Он также сообщил, что Россия придает большое значение координирующей роли Организации Объединенных Наций в вопросе афганского урегулирования.

Патрушев добавил, что для РФ важен «мирный, единый и развивающийся Афганистан, с территории которого не станут исходить угрозы региону».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что Россия не будет воевать на афганской территории. Спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, у Москвы нет опасений того, что Афганистан при «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратится в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).