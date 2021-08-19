Тегеран, 19 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. 18 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и НАТО имеют четкое обязательство компенсировать вторжение и оккупацию Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Зариф написал в твиттере:

«Несмотря на все их разговоры о демократии и войне с терроризмом, события в Афганистане и заявления официальных лиц США и НАТО доказывают: они вторглись и оккупировали Кабул и другие страны ТОЛЬКО для того, чтобы преследовать свои собственные интересы, но даже этого не смогли достичь».

Ссылаясь на продолжающуюся два десятилетия оккупацию Афганистана, Зариф отметил: «Теперь у США/НАТО есть четкое обязательство компенсировать ущерб».

На основе мирного соглашения между Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Вашингтоном, подписанного в феврале, США и их союзники вышли из Афганистана спустя два десятилетия оккупации.