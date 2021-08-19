Тегеран, 19 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. 18 августа бывший временный поверенный в делах Ирана в Афганистане заявил, что ни одна страна не может играть роль Исламской Республики в Кабуле из-за языковых, культурных, идеологических и экономических общих черт двух стран. Данный факт позволяет Ирану оказывать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по нескольким направлениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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На вебинаре по ситуации в Афганистане Абдол-Мохаммад Тахери указал на тот факт, что движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще предстоит захватить провинцию Панджшер на северо-востоке Афганистана, где некоторые боевики-моджахеды и высокопоставленные должностные лица администрации бывшего президента Афганистана Мохаммеда Ашрафа Гани решили противостоять оккупационным силам.

Бывший временный поверенный в делах Ирана и атташе по культуре в Афганистане также заявил, что город Чарикар, столица провинции Парван, также еще не был захвачен военизированной группировкой.