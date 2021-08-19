Вашингтон, 19 августа, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Опасность угрожает военнослужащим США, которые находятся в Афганистане, заявил бывший американский президент Дональд Трамп 18 августа в интервью телекомпании Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Речь идет о военных, направленных в республику для эвакуации из нее граждан США и местных жителей, сотрудничавших с Соединенными Штатами. Он назвал некомпетентным того, кто решил провести подобную операцию.

Трамп предупредил, что боевики в Афганистане обладают длительным опытом ведения войн и их можно оценить как сильного соперника, что и таит опасность в рамках сокращающейся численности американских военных в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что существенное расширение военного присутствия США в Афганистане могло стать альтернативой выводу войск из указанной республики.