Вашингтон, 19 августа, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Заметное расширение военного присутствия США в Афганистане могло стать альтернативой выводу американских войск из этой страны, заявил глава Белого дома Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные силы США

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По его словам, пришлось выбрать вариант ухода, поскольку иначе Соединенным Штатам потребовалось бы отправить в республику «чертовски большое» дополнительное количество военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Джо Байден заявил, что войска США могут продолжать оставаться в Афганистане даже после 31 августа, если эвакуация американских граждан из страны затянется.