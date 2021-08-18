Вашингтон, 19 августа, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 18 августа обсудили по телефону ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Энтони Блинкен

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Главы МИД двух стран «поговорили о продолжении координации в Афганистане», в том числе в вопросах «соблюдения международных обязательств», а также обеспечения «безопасности всех афганских граждан и иностранцев».

По информации Госдепа, 18 августа Блинкен также обсудил Афганистан с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Напомним, 15 августа в Кабул без боя вошли боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за несколько часов установившие полный контроль над афганской столицей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что хаос, который начался в Афганистане после вывода американских войск из этой страны, невозможно было избежать.