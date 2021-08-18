Вашингтон, 19 августа, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Войска США могут продолжать находиться на территории даже после 31 августа, заявил глава Белого дома Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

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По словам президента, нахождение военных на территории этой страны зависит от сроков эвакуации американских граждан. Он отметил, что США будут стараться ускорить процесс вывоза своих подданных и успеть до запланированной даты.

Байден подчеркнул, что американские власти также собираются эвакуировать из республики от 50 тысяч до 65 тысяч афганцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Джо Байден заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничают с Вашингтоном по эвакуации граждан США из Афганистана.

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