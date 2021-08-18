Вашингтон, 19 августа, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Хаоса, который начался в Афганистане после вывода американских войск из этой страны, невозможно было избежать. Об этом заявил президент США Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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По словам главы государства, он не знает, как можно было осуществить уход и уклониться от подобной ситуации. Президент также подтвердил, что риск наступления хаоса был «включен в цену» при принятии решения о выводе войск из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа издание The Washington Post напомнило о том, что Джо Байден в июле отвергал возможность того, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватит Афганистан.