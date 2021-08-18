Москва, 19 августа, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Ситуация на Украине развивается примерно по тому же сценарию, что и в Афганистане до его захвата террористами, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

Kremlin.ru Николай Патрушев

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По его словам, главным признаком, позволяющим проводить такое сравнение, является поддержка боевиков из Вашингтона.

«При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал Патрушев.

Он добавил, что киевские власти продолжают прислуживать интересам заокеанских покровителей так, как это делали власти в павшем Кабуле. При этом Афганистан, как и Украина, имел статус союзника США вне Североатлантического альянса (НАТО, и это его не спасло.

«Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду», — заключил глава Совбеза РФ.

Ранее Николай Патрушев сообщал, что Россия не планирует вмешиваться в вооруженный конфликт в Донбассе, но примет конкретные меры в зависимости от развития ситуации.