Тирана, 19 августа, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Албания готова принять 1000 граждан Афганистана. Четыре тента для медицинского осмотра и регистрации прибывших уже установлены неподалеку от аэропорта «Ринас».

Беженцы

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первую группу из 300 человек ожидали еще 17 августа, однако хаос в аэропорту Кабула сорвал эти планы.

Премьер-министр Албании Эди Рама подчеркнул, что его страна предоставит убежище афганцам не под давлением США, а из-за долга перед НАТО. Политик подчеркнул, что его страна имеет давнюю традицию укрытия беженцев. Напомним, в годы косовской войны в Албании нашли убежище сотни тысяч косоваров.