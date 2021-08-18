Загреб, 18 августа, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Хорватия сделает все, для того чтобы избежать новой волны мигрантов на своих границах. Об этом заявил 18 августа премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

European People's Party Андрей Пленкович

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По словам Пленковича, Хорватия готова принять 20 граждан Афганистана, которые работали или были другими способами связаны с Хорватией.

«Мы сделаем всё для того, чтобы Хорватия защитила свои границы, чтобы не было большой волны беженцев, которая могла бы дестабилизировать ситуацию в Европе», — передает агентство «Танюг» слова Пленковича.

Напомним, что ранее Албания, Северная Македония и сепаратистское Косово заявили готовность принять беженцев из Афганистана.