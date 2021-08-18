Тирана, 19 августа, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Три года проработавшая в Афганистане албанка Денальда Кузими 18 августа рассказала в интервью для албанского телевизионного канала Top Channel о своих впечатлениях от происходящего.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия 90-е

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По словам Кузими, Афганистан сейчас похож на Албанию в 1997 году: эта страна также попыталась встать на путь установления демократии и потерпела неудачу. Если говорить менее поэтично, в 1997 году Албания оказалась объята гражданской войной, поводом для которой стало крушение финансовых пирамид. Для урегулирования кризиса потребовалось иностранное вмешательство.

Куризи рассказала, что ее бывшие коллеги сталкиваются с проблемами, пытаясь снять свои сбережения с банковских счетов и ощущают неопределенность перспектив на будущее. При этом женщина не согласилась с опасениями тех, кто считает албанцев склонными к насилию и выразила уверенность в том, что, благодаря своей интеллигентности, афганцы легко интегрируются в албанское общество.

Албания готовится разместить на своей территории тысячу афганских беженцев.