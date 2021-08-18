* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, 18 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Между американскими военными и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было конфликтов во время эвакуации в Кабуле, сообщил 18 августа глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге.

(сс)Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

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«Никакого враждебного взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было», — сказал Остин на брифинге.

Он добавил, что американские войска взяли под охрану аэропорт, который функционирует безопасно. Власти ежедневно работают над увеличением скорости эвакуации.

«По мере наращивания потенциала мы работаем рука об руку с Госдепартаментом», — сказал он, объяснив, что сотрудники Госдепартамента работают над идентификацией и оформлением американских граждан, а также других лиц, имеющих право на эвакуацию, и помогают доставить их в безопасное место.