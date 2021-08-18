Вашингтон, 18 августа, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа обсудили происходящее в Афганистане, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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Байден и Меркель «высоко оценили продолжающиеся усилия своих военных и гражданских сотрудников, которые тесно сотрудничают в Кабуле в вопросе эвакуации своих граждан, уязвимых афганцев, и мужественных афганских граждан, которые неустанно работали в течение последних 20 лет, обеспечивая безопасность, укрепляя мир и предоставляя помощь в целях развития афганскому народу», — говорится в отчете о беседе.

Они обсудили «необходимость» «тесной координации по предоставлению гуманитарной помощи уязвимым афганцам в стране, а также поддержку соседних государств», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал CNN, после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Байден оказался в значительной степени изолирован от других мировых лидеров, что является нарушением его обещания восстановить авторитет Америки в мире.

Накануне, 17 августа, Байден наконец-то поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Ранее Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Джонсон провели переговоры, обсудив Афганистан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что он не разговаривал с Байденом. На следующей неделе Байдену предстоит виртуальная встреча партнеров по G7, где могут выплыть серьезные разногласия по Афганистану.