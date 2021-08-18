Кабул, 18 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. В Афганистане находятся еще около 20 граждан Италии, сообщил в среду, 18 августа, посол Италии в Кабуле Томмазо Клауди.

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Указанные граждане находились за пределами Кабула, в связи с чем и не успели на первые рейсы в Рим.

Дипломат пока не покидает афганскую столицу и намерен продолжать руководство операцией по вывозу граждан Италии из страны.

В среду Афганистан на итальянских самолетах покинули несколько борцов за права женщин, а также десятки граждан, ранее сотрудничавших с посольством, напомнил Клауди.