Посол Италии в Кабуле ждёт 20 сограждан, чтобы улететь в Рим вместе
Кабул, 18 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. В Афганистане находятся еще около 20 граждан Италии, сообщил в среду, 18 августа, посол Италии в Кабуле Томмазо Клауди.
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Самолет
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Указанные граждане находились за пределами Кабула, в связи с чем и не успели на первые рейсы в Рим.
Дипломат пока не покидает афганскую столицу и намерен продолжать руководство операцией по вывозу граждан Италии из страны.
В среду Афганистан на итальянских самолетах покинули несколько борцов за права женщин, а также десятки граждан, ранее сотрудничавших с посольством, напомнил Клауди.