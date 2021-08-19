Вашингтон, 19 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Посольство США в Кабуле уведомило 18 августа американских граждан о том, что правительство США не может обеспечить безопасный проезд в аэропорт для тех, кто хочет покинуть страну.

Archive.defense.gov Артиллерия США. Афганистан

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«Правительство Соединенных Штатов не может обеспечить безопасный проезд в международный аэропорт имени Хамида Карзая», — сообщило посольство и добавило, что места на эвакуационных рейсах теперь будут предоставляться «в порядке живой очереди».

Напомним, новое объявление значительно отличается от прежних инструкций США, в которых американцам рекомендовалось укрываться на месте до тех пор, пока посольство не посоветует им явиться в аэропорт.

Новое сообщение также контрастирует с комментариями советника по национальной безопасности США Джейка Салливана от 17 августа. Он сообщил журналистам, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязались обеспечить безопасный проход гражданских лиц в аэропорт.