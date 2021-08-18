В Рим прибыл самолёт с 85 гражданами Афганистана
Рим, 18 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. В римском аэропорту «Фьюмичино» вечером в среду, 18 августа, приземлился самолет с 85 гражданами Афганистана на борту.
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Самолет
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В министерстве иностранных дел Италии сообщили, что среди них — граждане, сотрудничавшие с посольством Италии в Кабуле.
В МИД рассчитывают, что из Афганистана в ближайшее время прибудут еще 150 граждан этой страны, подготовка к их отправлению уже ведется.