Рим, 18 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. В римском аэропорту «Фьюмичино» вечером в среду, 18 августа, приземлился самолет с 85 гражданами Афганистана на борту.

albert22278 Самолет

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В министерстве иностранных дел Италии сообщили, что среди них — граждане, сотрудничавшие с посольством Италии в Кабуле.

В МИД рассчитывают, что из Афганистана в ближайшее время прибудут еще 150 граждан этой страны, подготовка к их отправлению уже ведется.