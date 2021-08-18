Берлин, 18 августа, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Взаимодействие властей США и Германии по ситуации в аэропорту Кабула обсудили 18 августа по телефону американский президент Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщили в пресс-службе главы правительства ФРГ.

Bundeskanzlerin.de Встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена

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Обсудив проблемы эвакуации людей из Афганистана, переговорщики «договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве», включая координацию действий вооружённых сил США и Германии.

Ранее Меркель провела телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по вопросу эвакуации германских граждан из Афганистана и помощи в этом узбекской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 августа запланирована встреча Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Вопрос Афганистана будет обсуждаться на этих переговорах среди других тем.